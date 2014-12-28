Депутати скасували заборону на продаж молочної та м’ясної продукції, виробленої селянами

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (щодо реалізації на агропродовольчих ринках продукції домашнього виробництва та подвірного забою)» (реєстраційний номер1499-1).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 310 із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом ВР відмінила норму, відповідно до якої з 1 січня 2015 року заборонялося реалізовувати на ринках сільгосппродукцію - молочну чи м’ясну, - яка вироблена в селянських господарствах.

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Законом передбачено, що цілі туші або частини туш парнокопитних та інших копитних тварин, туші свійської птиці, кроликів та малих диких тварин, риба, мед, яйця, молоко необроблене, сир домашнього виробництва і продукти рослинного походження можуть продаватися на агропродовольчих ринках за умови підтвердження їхньої придатності за результатами випробувань (досліджень) державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, яка знаходиться на агропродовольчому ринку. Не підлягають зазначеним випробуванням харчові продукти недомашнього виробництва, які супроводжуються документами, що передбачені законодавством.

Позначка придатності ставиться на цілі туші або частини туш парнокопитних та інших копитних тварин, на кожну тушу малих диких тварин та свійської птиці, кролів, щодо яких підтверджено придатність для споживання людиною, за результатами випробувань (досліджень) державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, яка знаходиться на агропродовольчому ринку. Придатність для споживання людиною продуктів рослинного походження, а також необробленого молока та сиру домашнього виробництва підтверджується за результатами випробувань (досліджень) державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.

На тушах, непридатних для споживання людиною, які на підставі результатів лабораторних досліджень (випробувань) не можуть використовуватися для споживання людиною, наносяться насічки на поверхні усієї туші, що вказують на непридатність продукту для споживання людиною.

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Харчовий продукт, який є непридатним для споживання людиною, але не становить безпосередньої загрози (низький ризик) для здоров’я людини, не допускається до реалізації та утилізується власником. Харчовий продукт, який є непридатним для споживання людиною, але становить безпосередню загрозу (високий ризик) для здоров’я людини, підлягає негайному вилученню власником та утилізації або знищенню під контролем державного інспектора відповідно до законодавства.

Забороняється функціонування агропродовольчого ринку за відсутності лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.