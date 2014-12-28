Зернотрейдерам скасують відшкодування ПДВ - Яценюк

21:26, 28 грудня 2014
Агро
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Кабінет міністрів України домовився з парламентською коаліцією про скасування відшкодування податку на додану вартість для зернотрейдерів в рамках бюджету на 2015 рік.

Зернотрейдерам скасують відшкодування ПДВ / Фото УНІАН

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи сьогодні в парламенті.

Читайте такожРада засідатиме, поки не розгляне всі питання (пряма трансляція)«Зернотрейдери не будуть отримувати відшкодування ПДВ», - сказав прем'єр.

За його словами, на підставі цих домовленостей буде сформовано остаточний проект змін до податкового законодавства і Держбюджету на 2015 рік.

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