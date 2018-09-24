Українські аграрії експортували майже 9 мільйонів тонн зерна

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 5,2 млн тонн.

Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 – червень 2019), станом на 24 вересня, експортували 8,8 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 5,2 млн тонн, ячменю – 2 млн тонн, кукурудзи – 1,4 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 млн тонн зерна.