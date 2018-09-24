Урожай олійних в Україні може перевищити 21 мільйон тонн - експерт

Зокрема, урожай соняшнику очікується на рівні 15 мільйонів тонн.

Урожай олійних в 2018 році може скласти 21,7 мільйона тонн, з яких 15 мільйонів тонн може становити соняшник.

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Про це повідомила прес-служба консалтингового агентства "Украгроконсалт" з посиланням на генерального директора агентства Сергія Феофілова.

"Ситуація з виробництвом у поточному сезоні наступна: валовий збір олійних в 2018 році прогнозується на рівні 21,7 мільйона тонн, в розрізі культур: соняшник – 15 мільйонів тонн, соя – 4 мільйони тонн, ріпак – 2,7 мільйона тонн", - цитує прес-служба слова Феофілова.

Також експерт зазначив, що в Україні до 2025 року і далі площі під олійними культурами будуть збільшуватися на 0,4-1,1 мільйона га.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в 2017 році урожай соняшнику становить 12,2 мільйона тонн, сої - 3,9 мільйона тонн.

У липні поточного року Міністерство сільського господарства США (USDA) знизило прогноз виробництва насіння соняшнику в Україні 2018-2019 маркетингового року (МР, червень 2018 - липень 2019) на 2 мільйони тонн порівняно з червневим прогнозом - до 13,5 мільйона тонн.

До 2020 року експерти очікують збільшення потужностей з переробки соняшнику в Україні до 20 мільйонів тонн.