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Україна зможе постачати молочну продукцію до Македонії

19:20, 24 вересня 2018
Агро
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Ілюстрація REUTERS

Державна служба безпеки харчових продуктів та захисту споживачів України і компетентний орган Македонії погодили ветеринарний сертифікат для експорту молочних продуктів, повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.

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"Держпродспоживслужба і компетентний орган Македонії погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту молочної продукції з України в Республіку Македонія", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у липні Україна і Туреччина погодили ветеринарний сертифікат для експорту українського м'яса.

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Теги: #Македонія#експорт молочної продукції