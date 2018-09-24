Україна зможе постачати молочну продукцію до Македонії
19:20, 24 вересня 2018Агро
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Держпродспоживслужба України та компетентний орган республіки Македонія погодили ветеринарні сертифікати.
Ілюстрація REUTERS
Державна служба безпеки харчових продуктів та захисту споживачів України і компетентний орган Македонії погодили ветеринарний сертифікат для експорту молочних продуктів, повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.
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"Держпродспоживслужба і компетентний орган Македонії погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту молочної продукції з України в Республіку Македонія", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у липні Україна і Туреччина погодили ветеринарний сертифікат для експорту українського м'яса.
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