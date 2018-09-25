Україна збільшила експорт молочних продуктів майже на 9%

Найбільше з України експортувалося тваринного масла - на 92,4 мільйона доларів, згущеного молока - на 43,7 мільйона доларів і казеїну - на 30,6 мільйона доларів.

Експорт молочних продуктів з України за вісім місяців 2018 року становив 130 мільйонів тонн, або 228,3 мільйона доларів у грошовому вираженні, що на 17,8 мільйона доларів (8,4%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на слова заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольгу Трофімцеву.

"За вісім місяців поточного року Україна збільшила експорт молокопродуктів на ринки інших країн майже на 17,8 мільйона доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Перше місце серед експортних позицій зайняло тваринне масло, якого було експортовано на загальну суму 92,4 мільйона доларів. Друге місце - згущене молоко на 43,7 мільйона доларів, третє - казеїн на 30,6 мільйона доларів", - цитує прес-служба Трофімцеву.

За її словами, Україна також експортувала за цей період українських сирів на суму понад 20 мільйонів доларів, молочної сироватки на 14,1 мільйона доларів молока і незгущені вершків на 9,7 мільйона доларів, кисломолочної продукції на 5,7 мільйона доларів.

При цьому найбільшими покупцями українського вершкового масла стали Марокко - 21,2 мільйона доларів, Туреччина - на 13,2 мільйона доларів і Нідерланди - 8,8 мільйона доларів. Сири всіх видів і кисломолочна продукція експортувалися з України в основному на ринки Казахстану - на суму понад 9 мільйонів доларів, Молдови - 5,2 мільйона доларів, Єгипту - 2,6 мільйона доларів.

Крім того, за словами Трофімцевої, імпорт молочних продуктів в Україні за вісім місяців поточного року також збільшився і становить 55,9 мільйона доларів. Найбільше було імпортовано сирів - на загальну суму 38,3 мільйона доларів, масла тваринного - 4,8 мільйона доларів і кисломолочної продукції на суму понад 5 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво молока в Україні у 2017 році становила 950 тисяч тонн, що на 2% більше, ніж в 2016 році.