В окупованому Криму винороби отримали російські ліцензії
Усі підприємства виноробної галузі Криму отримали ліцензії за російським законодавством.
Про це повідомила сьогодні журналістам голова "Кримського Бюро винограду та вина", директор заводу шампанських вин "Новий світ" Яніна Павленко, передає ТАСС.
"Станом на сьогоднішнє число у Криму всі підприємства переоформили ліцензію. Таких підприємств у нас 47, - сказала вона. - Росалкогольрегулюванням видано 34,5 млн федеральних спеціальних акцизних марок та 8,1 млн регіональних акцизних марок".
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Павленко нагадала також, що депутатами Держдуми РФ було внесено поправки до закону про держрегулювання виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, які узаконили кріплені вина, які раніше визначалися як "винні напої".
"Поправками вводиться такий термін, як "спеціальне лікерне вино", і, більше того, щодо вин, захищених географічним зазначенням, і винм із захищеним найменуванням місця походження дозволяється здійснювати кріплення цих вин етиловим спиртом", - пояснила Павленко.
У березні УНІАН повідомляв, що сепаратисти Криму націоналізували "Масандру" та інші підприємства.