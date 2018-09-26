Україна вичерпала дев'ять квот на безмитний експорт аграрної продукції до Євросоюзу

Зокрема, українські виробники на 100% вичерпали квоти на експорт українського меду, солоду, пшеничної клітковини, оброблених томатів, виноградного і яблучного соку, пшениці, кукурудзи і вершкового масла.

Станом на 25 вересня Україна вичерпала ряд квот на безмитний експорт аграрної продукції в рамках зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Читайте такожУкраїнські аграрії експортували майже 9 мільйонів тонн зерна

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольгу Трофимцеву.

"Найкращим підтвердженням того, що угода про ЗВТ між Україною і ЄС працює, є постійне збільшення обсягів вітчизняного аграрного і харчового експорту на ринки країн ЄС. Вже традиційно українські експортери на 100% заповнили тарифні квоти на український мед, солод і пшеничну клітковину, оброблені томати, виноградний і яблучний сік, пшеницю, кукурудзу і вершкове масло", - цитує прес-служба слова Трофимцевої.

Крім того, станом на 25 вересня використані додаткові торговельні преференції, які були отримані в 2017 році, на кукурудзу, пшеницю м'яку, мед і оброблені томати.

За словами Трофимцевої, на більш як 85% використані тарифні квоти на український крохмаль і на 99,4% - на оброблений крохмаль, м'ясо птиці - на 75%, яйця і альбуміни - 53,7%, часник - 61,2%.

Як повідомляв УНІАН, зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня 2017 року.

За даними Мінагропроду, експорт аграрних і харчових продуктів з України до європейських країн у 2017 році зріс більш ніж на 37%, або на 1,6 млрд дол. і становив 5,8 млрд дол.