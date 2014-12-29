Антимонопольний комітет запропонував знизити оптові ціни на гречку в Україні

17:35, 29 грудня 2014
Агро
0

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував 48 виробникам знизити оптово-відпускні ціни на гречану крупу.

гречка / Фото УНИАН

Про це повідомила прес-служба комітету.

«Комітет з метою запобігання порушень законодавства про захист економічної конкуренції на ринку 29 грудня 2014 року надав обов'язкові для розгляду рекомендації 48 виробникам крупи гречаної про вжиття заходів щодо встановлення оптово-відпускних цін на крупу гречану на рівні, який існував би в умовах значної конкуренції на ринках», - сказано в повідомленні.

Читайте такожУНІАН запустив проект "Гречкометр", де порівняв падіння гривні й рубля, а також ціни на хліб, гречку та сіль

Посилаючись на дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі, в АМКУ повідомили, що станом на 19 грудня середні роздрібні ціни на гречану крупу зросли порівняно із 28 листопада на 53,6% - до 17,12 грн/кг.

Причому найбільше зростання роздрібних цін на цей продукт спостерігалося у Вінницькій (73,6%), Закарпатській (67,77%), Полтавській (67,6%), Херсонській (79,9%) та Чернігівській (66%) областях. Оптово-відпускні ціни на гречану крупу, за даними консалтингових агентств, які наводить АМКУ, від 21 листопада по 19 грудня зросли у 2 рази.

Про результати розгляду рекомендацій комітету виробники повинні повідомити у десятиденний термін від дня їх отримання.

Як повідомляв УНІАН, Україні у найближчий рік не загрожує дефіцит гречки, оскільки у 2014 році країна зібрала близько 170 тис. тонн цієї культури, тоді як її річне споживання, за оцінками агропромислової компанії «Агротрейд», становить приблизно 150 тис. тонн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter