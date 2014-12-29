Антимонопольний комітет запропонував знизити оптові ціни на гречку в Україні

Про це повідомила прес-служба комітету.

«Комітет з метою запобігання порушень законодавства про захист економічної конкуренції на ринку 29 грудня 2014 року надав обов'язкові для розгляду рекомендації 48 виробникам крупи гречаної про вжиття заходів щодо встановлення оптово-відпускних цін на крупу гречану на рівні, який існував би в умовах значної конкуренції на ринках», - сказано в повідомленні.

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Посилаючись на дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі, в АМКУ повідомили, що станом на 19 грудня середні роздрібні ціни на гречану крупу зросли порівняно із 28 листопада на 53,6% - до 17,12 грн/кг.

Причому найбільше зростання роздрібних цін на цей продукт спостерігалося у Вінницькій (73,6%), Закарпатській (67,77%), Полтавській (67,6%), Херсонській (79,9%) та Чернігівській (66%) областях. Оптово-відпускні ціни на гречану крупу, за даними консалтингових агентств, які наводить АМКУ, від 21 листопада по 19 грудня зросли у 2 рази.

Про результати розгляду рекомендацій комітету виробники повинні повідомити у десятиденний термін від дня їх отримання.

Як повідомляв УНІАН, Україні у найближчий рік не загрожує дефіцит гречки, оскільки у 2014 році країна зібрала близько 170 тис. тонн цієї культури, тоді як її річне споживання, за оцінками агропромислової компанії «Агротрейд», становить приблизно 150 тис. тонн.