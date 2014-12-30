Експерт розповів про потенціал зростання харчової промисловості України

Україна має величезний потенціал агропромислового росту. На сьогоднішній день у цілому по галузі даний потенціал реалізований лише на 25%. Навіть в умовах економічної кризи у 2014 році спостерігається постійне зростання виробництва продукції, аграрними підприємствами, був зібраний урожай у розмірі 40 центнерів з гектара.

Цей показник є історичним рекордом для України, однак досягти середньоєвропейських показників Україна поки що не змогла. «Загалом ми реально можемо збільшити у 3 рази виробництво валової продукції. Жодна країна у світі не може це зробити. І ми повинні використовувати цю перевагу», – прокоментував Леонід Казаченко.

Проблема кризи продовольства з кожним роком стає все гострішою. Щодня від голоду помирає близько 30 тисяч осіб і цей показник, на жаль, з кожним роком лише збільшується. Україна одна з небагатьох країн, яка може допомогти вирішити дану проблему за рахунок зростання виробництва агропромислової продукції. Крім того, розвинуті країни також можуть бути споживачами української продукції.

«У ЄС споживання м’яса і риби на одну людину у 2 рази більше, ніж в Україні. Найбільший ефект на споживання с/г продукції у світі справив Китай, населення якого активно нарощує темпи споживання м’яса. У перспективі через 5-10 років саме Китай стане основним ринком збуту продукції для України», - розповів експерт.

У контексті підписання угоди про асоціацію з ЄС українські виробники аграрної продукції прагнуть потрапити на європейський ринок. Однак невідповідність якості продукції та стандартів її виробництва значно зменшують конкурентоспроможність вітчизняних компаній. «Для того щоб ми підготували свою харчову індустрію відповідно до вимог Європейського Союзу, нам потрібно більше 10 млрд доларів інвестицій для модернізації цих підприємств», – розповів Леонід Казаченко.

Важливість розвитку агропромислового сектора економіки та шляхи залучення інвестицій для модернізації виробництва харчової промисловості стануть ключовими темами для обговорення в рамках агро-форуму «Український інвестиційний діалог» (UID-2015) у травні 2015 року.

* UID-2015 – низка із 6 форумів у різних галузях економіки за участю лідерів ринку, керівництва профільних міністерств, представників міжнародних фондів та донорських організацій. Організатором UID-2015 виступає компанія “Business Gathering”.