В Україні винайшли штучне сало для вегетаріанців (фото)

У Сумах штучно створили головний український делікатес. На вибір представлено сало на будь-який смак і жирність.

Штучний салозамінник розробили студенти аграрного університету в Сумах під керівництвом доцента кафедри харчування Дмитра Бидюка.

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Про це повідомляє Сегодня.

Штучне сало складається з рослинного масла і желатину.

"Наше сало - здорова альтернатива звичайному шпикові. Крім цього, штучне сало ми можемо робити з будь-яким смаком: звичайне солоне, з перцем та іншими спеціями, кисле, солодке, різної жирності", - розповідає Бідюк.

Дослідник повідомляє, що смак його винаходу може бути ретельно підібраний так, що від оригінального сала його неможливо відрізнити.

Він додав, що продукт не містить багатьох шкідливих речовин тваринного походження.

Також учений наголосив, що штучне сало можуть їсти навіть вегетаріанці.