В Україні за рік стало вдвічі більше "паленого" алкоголю

Бізнес-співтовариство закликало українців уважніше підходити до вибору алкогольних товарів.

Кількість підробленого алкоголю в країні збільшилася майже вдвічі порівняно з минулим роком, повідомляється в прес-релізі Європейської Бізнес Асоціації.

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"Відверте копіювання зовнішнього вигляду брендів набирає обертів. Порівняно з минулим роком подібні випадки збільшилися майже вдвічі. Відповідно у бізнесу з'являється дедалі більше питань, пов'язаних з охороною прав на торговельну марку, дизайн, форму упаковки", - йдеться в повідомленні.

Як нагадують в ЄБА, нещодавно Антимонопольний комітет України задовольнив позов членської компанії асоціації за недобросовісну конкуренції, зокрема, використання без дозволу назви та етикеток, візуально максимально схожих на оформлення товарів компанії.

Також, в асоціації зазначають необхідність пояснювати споживачеві, що зовнішня подібність не гарантує схожість за смаком.

Представники Комітету імпорту та торгівлі алкогольними напоями Європейської Бізнес Асоціації стурбовані, що кількість так званих товарів look alike на українському ринку збільшується, що вводить споживачів в оману.

До того ж, як зазначають в ЄБА, підробка може відрізнятися від оригіналу однією або декількома буквами. У такому разі правовласнику простіше довести неправомірність використання його товарного знака та довести факт порушення прав інтелектуальної власності.

"Разом з тим є й інша категорія. Товари, які лише відтворюють образ оригінального продукту: використовують схожий шрифт, кольорову гаму, співзвучну, але не ідентичну назву. Але на зворотному етикетці замість вина або віскі може бути зазначено, що це напій. Все це робиться для того, щоб спонукати споживача придбати товар, використовуючи впізнаваність оригінального бренду. Наступна проблема - присвоювання назв напоїв з контрольованими найменуванням та походженням, що належать відомим консорціумам, наприклад, "Асті" або "Просеко", - говорять в асоціації.

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Європейська Бізнес Асоціація виступила категорично проти будь-яких проявів недобросовісної конкуренції".

"Ми закликаємо споживачів уважно вибирати товари, особливо такої категорії як алкогольні напої", - говорять у ЄБА.

Як повідомлялося, ірландська компанія R&A Bailey&Co, виробник вершкового лікеру ТМ Baileys, звернулася зі скаргою в Антимонопольний комітет на недобросовісну конкуренцію з боку ТОВ "Котнар-М" при виробництві та реалізації лікерів O Dailys, використовуючи без дозволу назви та етикетки, які схожі на назву й оформлення етикеток лікерів Baileys. За підсумками перевірки АМКУ прийняв рішення про накладення на "Котнар-М" штрафу в розмірі 978,4 тисячі гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.