Ветеринари зафіксували чергові випадки чуми свиней в Україні

З 20 по 26 вересня на території цих областей зареєстровано три випадки захворювання на африканську чуму свиней.

Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) у Київській та Миколаївській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

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За інформацією головних управлінь Держпродспоживслужби в зазначених областях, з 20 по 26 вересня на території цих областей зареєстровано три випадки захворювання на африканську чуму свиней. Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями.

У вогнищах захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, за сім місяців 2018 року в Україні було зареєстровано 60 випадків АЧС серед домашніх тварин.

У 2017 році в Україні було зареєстровано 163 випадки АЧС.

Відповідно до опублікованого в січні 2017 року прогнозу Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більш як 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.