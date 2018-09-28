Компанія Бахматюка продовжує посівну, незважаючи на складні погодні умови

Цього року посівна кампанія змістилася на 5-7 днів.

Агрохолдинг Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка заявляє, що вони справляються із посівною кампанією, не дивлячись на несприятливі погодні умови в Україні. Всі виробничі кластери холдингу, що знаходяться в зонах Полісся, лісостепу і степу, продовжують посів озимих.

Посівна кампанія цього року ускладнилася, зокрема, в південних областях і в зоні лісостепу України, повідомив директор з агровиробництва групи компаній «Укрлендфармінг» Віктор Спаський. «Проблемними питаннями сьогодні є складна обробка ґрунту під посів озимої пшениці через посушливі умови, які склалися, зокрема, в південних областях і в зоні лісостепу України. Прогнозуємо можливий посів на невеликих обсягах площ в допустимі строки, де за рахунок правильної технології отримаємо планову врожайність культури», - сказав він.

Так, за його словами, цього року посівна кампанія змістилася на 5-7 днів з метою зробити посів в оптимальні терміни. При цьому в ході посіву основна увага приділяється наявності вологи в орному шарі ґрунту безпосередньо в зоні посівного ложе, де знаходяться насіння. «Підбираємо кращі попередники, які рано звільнилися після збору врожаю. У південних регіонах, де є значний дефіцит вологості, глибина закладення проводиться нами диференційно», - розповів Спаський про специфіку посівної цього року. При цьому, додав Спаський, «Укрлендфармінг» вже засіяв озимими зерновими майже половину (41%) запланованих площ у всіх виробничих кластерах холдингу.

За його словами, для збільшення ефективності посіву озимих, операції проводяться широкозахватними високопродуктивними комплексами і сівалками з одночасним внесенням мінеральних добрив в рядки. «Техніка обладнана системою GPS-навігації, паралельного водіння. Для посіву озимої пшениці підібрані кращі сорти провідних вітчизняних і зарубіжних компаній», - підкреслив він.

Крім того, Спаський зазначив, що в цьому році «Укрлендфармінг» збільшив площу під озимим ріпаком і засіяв цією культурою більш ніж 47 тис. га. За його словами, перевагами ріпаку є як його високомаржинальний і ранній збір з можливістю паралельної підготовки ґрунту під посів, так і те, що ріпак є одним з кращих попередників практично для всіх сільськогосподарських культур. «Зараз посіви ріпаку знаходяться в доброму та задовільному стані. Вони продовжують оброблятися морфорегуляторами для найкращої перезимівлі з максимальним накопиченням цукрів», - зазначив він. При цьому найбільший масив ріпаку, більше 52%, за словами Спаського, розташований в південних кластерах, що охоплюють Херсонську, Миколаївську і Дніпропетровську області.

Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства агрохолдингу є одними з найбільших платників податків в Україні.