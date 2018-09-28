В Італії 30 тисяч літрів просекко вилилося через вибух цистерни (відео)
У місті Фонтанеллі провінції Тревізо, що на північному сході Італії, на одному з винзаводів вибухнула цистерна з просекко.
Як повідомляє Tgcom24, за попередніми даними, причиною аварії став людський фактор.
Через надлишок тиску та перевищення допустимого обсягу вина в резервуарі, напій "вирішив" вирватися назовні. У результаті вибуху з резервуара вилилося 30 тисяч літрів просекко.
На відео видно, як з вертикальної металевої цистерни виливається на землю ігристе вино.
Відзначається, що врожай винограду в 2018 році став особливо великим для Італії. Його обсяг на понад 10% перевищив врожаї попередніх років.
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Довідка. Просекко - італійське вино, сухе, ігристе. Виготовляється з винограду сорту Глера, іноді з додаванням сортів Вердізо, Перера та Б'янкетта.
На відміну від свого основного конкурента - шампанського - Просекко виготовляється методом Шарму, в якому вторинна ферментація відбувається у резервуарах із нержавіючої сталі, що робить виробництво вина менш дорогим.
На відміну від Шампанського, у пляшці з Просекко процес ферментації не відбувається, і з часом вона старіє. Тому Просекко потрібно вживати молодим, бажано не старше двох років.