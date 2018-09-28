В Україні створять відкритий реєстр сортів рослин

Згідно з пояснювальною запискою, постанова визначає механізм ведення цього реєстру з метою забезпечення відкритості, прозорості та системності державної реєстрації прав на сорти рослин.

Кабінет міністрів України затвердив постанову про державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Відповідне рішення було опубліковано на офіційному урядовому порталі.

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Згідно з пояснювальною запискою, постанова визначає механізм ведення цього реєстру з метою забезпечення відкритості, прозорості та системності державної реєстрації прав на сорти рослин, дотримання принципів неупередженості та доступності у відносинах між юридичними та фізичними особами і Міністерством аграрної політики та продовольства.

У коментарі до документа також зазначається, що рішення ухвалено на виконання закону "Про охорону прав на сорти рослин".

Згідно з постановою, відомості Реєстру сортів рослин мають бути відкритими для загального ознайомлення на сайті Мінагропроду.

Міністерство також забезпечуватиме ведення Реєстру та можливість інтеграції з іншими державними реєстрами, відповідати за збереження даних і захист від несанкціонованого доступу.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства має намір розробити реєстри органів сертифікації, операторів органічного сектору та органічного посівного матеріалу для контролю органічного виробництва та запобігання фальсифікації органічної продукції до серпня 2019 року.