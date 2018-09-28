Систему ідентифікації тварин хочуть спростити і перевести в електронний формат

Держпродспоживслужба працює над удосконаленням системи ідентифікації тварин, її спрощенням і подальшим перекладом в електронний формат.

Державна служба безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів має намір спростити систему ідентифікації домашніх тварин і перевести її в електронний формат, щоб зробити її зрозумілішою та прозорішою.

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Про це повідомила прес-служба відомства з посиланням на голову Держпродспоживслужби Володимира Лапу.

У повідомленні йдеться, що Держпродспоживслужба працює над удосконаленням системи ідентифікації тварин, її спрощенням і подальшим переведенням в електронний формат.

«Людина не повинна багаторазово звертатися за отриманням необхідних дозвільних процедур, які можна і потрібно зробити автоматично, і Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин зараз працює над впровадженням такого програмного забезпечення», - наводить прес-служба слова Лапи.

Голова відомства також відзначив, що в 2018 році Держпродспоживслужба провела 10 тис. перевірок у сфері безпеки харчових продуктів. В 5,8 тис. випадків (58%) були встановлені порушення норм українського законодавства про безпеку харчових продуктів, а також надані приписи з їх усунення.

Як повідомляв УНІАН, частка ідентифікації приплоду великої рогатої худоби в I кварталі поточного року зросла у 5 разів - з 9% до 45%.

З 2014 року в Україні запроваджена обов'язкова ідентифікація і реєстрація домашніх тварин у цілях забезпечення постійного контролю за здоров'ям поголів'я в Україні.

Невідповідність української системи реєстрації та ідентифікації тварин європейським стандартам є однією з ключових перешкод для поставок української яловичини в ЄС.