Держава взялася за продукти харчування - контроль посилюють через зростання кишкових захворювань

Комплексні перевірки у сфері безпеки харчових продуктів знаходяться під посиленим контролем у зв'язку з масовими захворюваннями людей гострими кишковими інфекціями.

Державна служба безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів має намір посилити контроль у сфері безпеки харчових продуктів і посилити перевірки у зв'язку з масовими захворюваннями людей гострими кишковими захворюваннями, повідомила прес-служба відомства з посиланням на слова глави Держпродспоживслужби Володимира Лапу.

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"Очікуємо, що скоро існуюча періодичність планових перевірок зміниться з одного разу на два, три, п'ять років, залежно від ступеня ризику об'єкта, і заходи контролю відбуватимуться раз на квартал або півроку залежно від ступеня ризику", - цитує прес-служба слова Лапи.

За його словами, комплексні перевірки у сфері безпеки харчових продуктів знаходяться під посиленим контролем у зв'язку з масовими захворюваннями людей гострими кишковими інфекціями.

Крім того, Лапа зазначив, що одним з важливих питань забезпечення безпеки продуктів є виявлення та вилучення з обігу фальсифікованої продукції. При цьому, голова Держпродспоживслужби підкреслив, що фальсифікатом є вся неправильно маркована продукція.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба з безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів у 2017 році провела перевірки 4873 суб'єктів господарювання, виявивши порушення в 1984 з них, тобто, в 40% випадків.

У 2017 році Держпродспоживслужба сприяла поверненню споживачам майже 6 мільйонів гривень за неякісні товари та послуги, що вдвічі більше, ніж роком раніше.