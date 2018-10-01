В Україні вводиться новий стандарт на пшеницю - Мінагропрод

Зміни в нацстандарт на пшеницю стосуватимуться оновлення методів визначення показників якості на основі міжнародних стандартів, коригування кількості класів та окремих показників пшениці.

Технічний комітет Національної аграрної академії наук оновив національний стандарт на пшеницю, змінивши методи визначення показників якості і кількість класів пшениці, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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"Зміни в національний стандарт на пшеницю переважно будуть стосуватися оновлення методів визначення показників якості на основі міжнародних стандартів, коригування кількості класів та окремих показників пшениці", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, таке рішення було прийнято під час засідання технічного комітету "Зернові культури та продукти їх переробки", в якому взяли участь представники Мінагропроду, експортери, представники хлібопекарської та борошномельної галузей, а також вчені і сільгоспвиробники.

У міністерстві також повідомили, що крім змін, що стосуються показників якості пшениці та кількості класів, комітет розглянув можливість введення процентного показника наявності в зерні пшениці клопа-черепашки, оскільки, за словами науковців, на сьогоднішній день в Україні існують сорти пшениці, стійкі до цього шкідника.

Як повідомляв УНІАН, за затяжних дощів під час збирання ранніх зернових цей процес затримався приблизно на 3 тижні, що призвело до зниження якості врожаю.

У серпні Міністерство аграрної політики і продовольства України спільно з учасниками зернового ринку визначили очікуваний обсяг експорту пшениці в 2018/2019 маркетинговому році на рівні 16 мільйонів тонн, підписавши відповідний меморандум про взаєморозуміння між міністерством та гравцями ринку.

З початку 2018-2019 МР українські аграрії експортували 8,8 мільйона тонн зернових, у тому числі 4,9 мільйона тонн пшениці.

За попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.