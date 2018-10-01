В Україні вводиться новий стандарт на пшеницю - Мінагропрод
Технічний комітет Національної аграрної академії наук оновив національний стандарт на пшеницю, змінивши методи визначення показників якості і кількість класів пшениці, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
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"Зміни в національний стандарт на пшеницю переважно будуть стосуватися оновлення методів визначення показників якості на основі міжнародних стандартів, коригування кількості класів та окремих показників пшениці", - йдеться в повідомленні.
За інформацією прес-служби, таке рішення було прийнято під час засідання технічного комітету "Зернові культури та продукти їх переробки", в якому взяли участь представники Мінагропроду, експортери, представники хлібопекарської та борошномельної галузей, а також вчені і сільгоспвиробники.
У міністерстві також повідомили, що крім змін, що стосуються показників якості пшениці та кількості класів, комітет розглянув можливість введення процентного показника наявності в зерні пшениці клопа-черепашки, оскільки, за словами науковців, на сьогоднішній день в Україні існують сорти пшениці, стійкі до цього шкідника.
Як повідомляв УНІАН, за затяжних дощів під час збирання ранніх зернових цей процес затримався приблизно на 3 тижні, що призвело до зниження якості врожаю.
У серпні Міністерство аграрної політики і продовольства України спільно з учасниками зернового ринку визначили очікуваний обсяг експорту пшениці в 2018/2019 маркетинговому році на рівні 16 мільйонів тонн, підписавши відповідний меморандум про взаєморозуміння між міністерством та гравцями ринку.
З початку 2018-2019 МР українські аграрії експортували 8,8 мільйона тонн зернових, у тому числі 4,9 мільйона тонн пшениці.
За попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.