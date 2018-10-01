Місія США оцінить українську систему держконтролю за здоров'ям птиці

За підсумками роботи місії буде складено офіційний звіт про результати визнання української системи державного контролю за здоров'ям птиці.

Місія США, яка буде працювати в Україні з 1 по 4 жовтня, оцінить українську систему державного контролю за здоров'ям птиці з метою її визнання, повідомила прес-служба Державної податкової служби безпеки харчових продуктів та захисту прав споживача.

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У повідомленні сказано, що в рамках візиту місія працюватиме в Одеській, Львівській, Черкаській та Київській областях. За цей період представники США ознайомляться з роботою Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, регіональних лабораторій, територіальних органів Держпродспоживслужби в зазначених областях, прикордонними інспекційними пунктами і домашніми присадибними господарствами.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що за підсумками роботи місії відбудеться зустріч в центральному апараті служби та буде складено офіційний звіт про результати визнання української системи державного контролю за здоров'ям птиці.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Україна і США узгодили ветсертифікати на експорт американських кормів для тварин і продуктів крові в Україну.

У травні цього року технічні відомства Сполучених Штатів Америки провели технічну оцінку наданих Україною матеріалів про можливі поставки м'яса птиці в США у відповідь на відповідну заявку нашої країни, акредитація якої триває останні два роки.