«Укрлендфармінг» має намір створити найбільший тваринницький кластер із вирощування корів м'ясних порід

Зараз поголів'я великої рогатої худоби у всьому поліському кластері становить 6 тис. голів м'ясних порід – української м'ясної, поліської м'ясної, а також абердинської.

Група компаній «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка має намір створити тваринницький кластер із вирощування корів м'ясної породи в Житомирській області, повідомив журналістам керівник поліського кластера групи компаній Володимир Левківський.

«Ми плануємо наростити поголів'я м'ясного стада як мінімум на півтори-дві тисячі голів за рахунок закупівлі молодняку на відгодівлю», - сказав він.

Так, зараз поголів'я великої рогатої худоби у всьому поліському кластері становить 6 тис. голів м'ясних порід – української м'ясної, поліської м'ясної, а також абердинської.

За словами Левківського, на сьогоднішній день головне завдання для подальшого розвитку тваринництва у кластері – відпрацювати технологію вирощування і навчити персонал роботі з новими технологіями, які використовуються для вирощування племінного поголів'я.

«Можна побудувати сучасні приміщення, придбати сучасне обладнання, при цьому великі капіталовкладення, термін окупності великий. До того ж потрібно підготувати і навчити персонал», - підкреслив Левківський, додавши, що для більш ефективного вирощування великої рогатої худоби був розроблений спеціальний раціон, що складається з зерна, силосу і білкових кормів.

За словами Левківського, зараз на фермі планують також побудувати два змішувача для кормів для поліпшення технології годівлі тварин.

«На сьогоднішній день ми повністю забезпечені кормами. Заготовлено 40 тис. тонн кукурудзяного силосу, люцерни, ми вирощуємо зерно своє, закуповуємо тільки білкові корми, також плануємо встановити два кормозмішувача і навчити персонал працювати з цими технологіями, відпрацювати раціон за віковими групами худоби, щоб побачити, який максимальний приріст у вазі на яких раціонах вони дають», - розповів Левківський про технології вирощування м'ясних порід великої рогатої худоби.

Також одним із основних завдань є генетичне поліпшення стада, для чого з Канади, з Франції періодично закуповуються племінні бики абердинської породи і породи шероле.

Поліський кластер також експортує велику рогату худобу для селекції. Головними ринками збуту є країни Африки, розповідає директор по тваринництву регіонального управління поліського кластера Микола Лучко. Крім того, за його словами, саме м'ясні породи, які вирощуються на поліссі є джерелом так званої «мармурової» телятини, яка високо цінується у всьому світі.

При цьому, в Україні попит на таке м'ясо залишається досить низьким, внаслідок недостатньо розвиненої мережі збуту, сказав Лучко.

«Якщо говорити про м'ясні породи, майже все йде на експорт. Внутрішній ринок не великий, він займає близько 20%. На превеликий жаль, в Україні цей ринок ще не відпрацьований як слід, тому що в європейських країнах м'ясо цієї худоби продається окремо і коштує дорожче. При цьому справа навіть не в купівельній спроможності – на сьогоднішній день в Україні досить багато людей, які можуть собі дозволити, але торгова мережа ще не готова до розвитку цього сегменту», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, одна з тваринницьких ферм групи компаній «Укрлендфармінг» в Житомирській області «Раківщинське» проводить завершальні роботи на новому майданчику для утримання 700 голів бичків.

За сім місяців поточного року експорт яловичини з України значно знизився, що пов'язано з катастрофічним скороченням поголів'я великої рогатої худоби і переорієнтацією світових ринків на імпорт великої рогатої худоби в живій вазі.

Згідно з даними Державної фіскальної служби, у 2017 році Україна експортувала 41,8 тис. тонн яловичини. При цьому, експорт мороженої яловичини склав 29,5 тис. тонн, а свіжої та охолодженої - 12,3 тис. тонн.

За сім місяців 2017 року Україна експортувала 16,9 тис. тонн свіжої та охолодженої яловичини.

Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка є найбільшим агрохолдингом країни і займається вирощуванням зернових, насіння, великої рогатої худоби, а також молока. Група компаній налічує 11 територіальних кластерів по землеробству в 22 областях України, а також мережу елеваторів, насіннєвих заводів, птахофабрик, ферм, м'ясокомбінатів та селекційних господарств. За оцінками Антимонопольного комітету України Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) управляє найбільшим в країні банком родючої чорноземної землі. Традиційно підприємства агрохолдингу є одними з найбільших платників податків в Україні.