У Мінагропроді відзвітували про хід посівної озимих

Українські аграрії засіяли озимими 59% запланованих площ.

Українські аграрії засіяли озимими зерновими 4,3 мільйона га, або 59% від прогнозованої площі посіву (7,2 мільйона га), повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Згідно з повідомленням, при цьому озимий ріпак посіяний на 946 тисячах га при прогнозованих 888 тисячах га, або 107% до прогнозу.

Також повідомляється, що, поряд з посівною, в Україні триває збиральна кампанія. Так, станом на 2 жовтня, українські аграрії намолотили зернових і зернобобових 41,6 мільйона тонн з площі 11,2 мільйона га, або 76% до прогнозу, при урожайності 37,1 ц/га.

Зокрема, ранніх зернових і зернобобових зібрано 34,3 мільйона тонн на площі 9,9 мільйонів га при врожайності 34,8 ц/га; кукурудзи - 6,8 мільйона тонн на площі 1,1 мільйона га, або 25% до прогнозу, при врожайності 59,2 ц/га; гречки – 108 тисяч тонн на площі 87 тисяч га, або 80% до прогнозу, при врожайності 12,5 ц/га; проса – 66 тисяч тонн на площі 43 тисячі га, або 82% до прогнозу, при врожайності 15,4 ц/га.

Крім того, соняшнику зібрано 9,4 мільйона тонн на площі 4,3 мільйона га (72%) при урожайності 21,6 ц/га; сої – 2 мільйона тонн на площі 816 тисяч га (48%) при врожайності 24,9 ц/га; ріпаку – 2,7 мільйона тонн на площі 1 мільйон га при урожайності 26,1 ц/га; цукрових буряків накопано 3,2 мільйона тонн на площі 67 тис. га (24%) при врожайності 480 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на те, що посівна кампанія в Україні в цьому році почалася на тиждень пізніше, її темпи випереджають минулорічні на 16%.

Мінагропрод підтвердив прогноз урожаю зернових в 2018 році на рівні 63,1 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 мільйона тонн.