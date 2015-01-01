З 1 січня в Україні дорожчає алкоголь - BBC
11:39, 01 січня 2015Агро
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З 1 січня на 5% збільшаться акцизи на спирт та спиртні напої.
Акцизи на спирт та спиртні напої збільшаться на 5% / Фото УНІАН
Ставка на літр чистого спирту зросте з 56,42 гривні, до 59,96 гривні за літр, повідомляє BBC Україна.
Також з 1 січня змінюються критерії та механізм автоматизованого бюджетного відшкодування податку на додану вартість.
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Від початку року мала набути чинності заборона на продаж сирого молока домашнього виробництва та м’яса дворового забою. Ця норма є однією з вимог ЄС щодо санітарних стандартів продуктів харчування.
Проте парламент встиг ухвалити поправки до закону, які зберегли можливість для селян торгувати продукцією, якщо вони пройшли санітарний контроль на ринках.
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