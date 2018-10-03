Корови в Україні можуть потрапити до Червоної книги вже через 12 років - Укрлендфармінг

За даними Держстату поголів'я корів в Україні на 1 вересня 2018 року склало 2 млн голів, що на 3,4% менше, ніж за станом на 1 вересня 2017 року.

Якщо в тваринництві України не відбудеться змін, то вже в 2030 році корів можна буде вносити до Червоної книги.

Таку думку висловила директор групи компаній Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка Галина Ковток.

"У 1980 році в Україні було 27 млн голів великої рогатої худоби, сьогодні, менш ніж через 40 років, ми можемо говорити про 3 млн голів. Якщо так піде і далі, то в 2030 р корову можна буде заносити до Червоної книги", - заявила Ковток в матеріалі "ДС" "Аграрний двигун країни. Як набирає обертів український АПК". Причина, за її словами, полягає в тому, що у виробництва яловичини найдовший термін окупності і це найнеприбутковіший напрям в порівнянні з виробництвом свинини і курятини.

"Курка живе 35-40 днів, виробник отримує гроші за неї практично відразу. Вагітність свині триває три місяці, три тижні і три дні, народжує по 10 поросят і через п'ять-шість місяців з кожного поросяти у вас є 100 кг свинини, яку можна продати - теж швидка окупність. Ну а вагітність корови дев'ять місяців, народжує одного теляти, а до часу забою пройде ще 18 місяців. це дуже довгий термін окупності. Отримувати 10% рентабельності в м'ясному тваринництві - це фантастика, це вищий пілотаж ", - пояснила Ковток.

При цьому варто відзначити, що раніше тваринництво активно підтримувався державою: були дотації на кожну голову ВРХ, повернення ПДВ і т. Д. Однак сьогодні тваринництво вже знаходиться практично в рівних умовах з іншими підприємствами і не має дотацій. За словами фахівців Ukrlandfarming навіть 1500 грн на корову в рік, що залишились, не рятують ситуацію. У той же час великі агрохолдинги готові працювати в тваринницькому секторі АПК. Роль же держави вони при цьому вбачають у тому, щоб регулювати, створювати умови для перетікання аграрного капіталу з рослинництва в тваринництво, гарантувати права власності та забезпечувати мінімальний гарантований попит на продукцію тваринництва.

Відзначимо, що за даними Держстату поголів'я корів в Україні на 1 вересня 2018 року склало 2 млн голів, що на 3,4% менше, ніж за станом на 1 вересня 2017 року. Як відомо, в даний час дотація за утримання виявляється двічі на рік на безповоротній основі суб'єктам господарювання (юридичним особам) за кожну наявну на 1 січня і 1 липня 2018 р корову в розмірі 1,5 тис грн на одну голову, двома рівними частинами по 750 грн за півріччя.

Компанія Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) - лідер в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні, що управляє більш ніж 300 підприємствами в 600 населених пунктах країни. За оцінками Антимонопольного комітету України, компанії Олега Бахматюка управляють найбільшим в країні банком родючої чорноземної землі площею понад 600 тис. га і є одними з найбільших платників податків в Україні.