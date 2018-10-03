UkrLandFarming в сезон жнив винаймає близько 40% комбайнів

Кластер «Полісся», який входить до Групи компаній UkrLandFarming, має достатньо сільськогосподарської техніки, щоб забезпечити якісну обробку наявного земельного банку. Крім того, цей кластер є однією з більшості у структурі агрохолдингу, який керує власним автопарком для перевезення зерна.

Про це розповів AgroPortal.ua директор кластера Володимир Левковський.

«В UkrLandFarming працює централізований підхід до закупівлю техніки. Поліський кластер успішно використовує до 70-ти одиниць самохідної сільськогосподарської техніки, з яких 20 тракторів і 6 зернозбиральних комбайнів марки John Deere, 20 вантажних автомобілів, а також 25 одиниць спецтранспорту та легкових автомобілів. Вся сільськогосподарська техніка комплектується причіпним обладнанням, яке нараховує 150 одиниць. Це агрегати для обробки грунту, посіву, а також для догляду за посівами та їх живлення. Більшість причіпної техніки представлена такими виробниками, як John Deere, Kverneland, Hardi, Claas та Kinze. Саме завдяки масштабним інвестиціям в с/г техніку, які були проведені в 2013-2014 роках, ми можемо використовувати високопродуктивну техніку всесвітньо відомих виробників», - зазначив Володимир Левковський.

За словами директора, присутність UkrLandFarming в різних кліматичних зонах дає можливість гнучкого використання наявної техніки.

«Ми переміщаємо її з одного кластера в іншій, оскільки терміни жнив, проведення польових робіт і внесення мінеральних добрив та ЗЗР на півночі та півдні різні. З метою збору врожаю в оптимальні строки в гарячу пору ми залучаємо найману техніку. У цьому році, наприклад, використовуємо 40% сторонніх комбайнів», - розповідає Володимир Левковський.