Виробництво сільгосппродукції в Україні дорожчає

Зокрема, витрати на виробництво продукції рослинного походження зросли на 13,4%, а тваринного - на 17,1%.

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-серпні 2018 року зросли на 14,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, повідомила Державна служба статистики.

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При цьому витрати на виробництво продукції рослинного походження за звітний період виросли на 13,4%, а тваринного - на 17,1%.

Згідно з повідомленням, витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, за січень-серпень поточного року збільшилися у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 16,2%. У серпні у порівнянні з червнем витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження збільшилися на 1,7%.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2017 році у порівнянні з 2016 зросли на 21,8%.