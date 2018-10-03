В Україні через рекордний врожай подешевшали яблука

Але така ситуація не триватиме довго - вже з листопада ціни на яблука почнуть зростати.

У 2018 році в Україні зібрали рекордний урожай яблук, який значно знизив ціни на них для населення.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітиків компанії Pro-Consulting.

"Якщо минулого року ціна на яблука у вересні-жовтні була близько 20 гривень за кілограм, то поточного вона коливається в межах від 6 до 16 гривень/кілограм в залежності від сорту фрукта", - йдеться в повідомленні.

Але така ситуація триватиме не довго, вважають аналітики. Вже з листопада ціни на яблука почнуть зростати в середньому на 1-2 гривні щомісяця до наступного врожаю. Таке зростання цін аналітики пояснюють недовгим терміном зберігання – частина яблук зіпсується, а сорти, які зберігаються краще, фермери притримають до кращих часів, коли ціни на них будуть значно вище.

Очікується, що за підсумками 2018 року приріст обсягу валового збору яблук в Україні становитиме до 15%. Причина в активному інтерес фермерів до вирощування яблук за рахунок великих перспектив експорту як самих плодів, так і продуктів переробки.

На сьогоднішній день яблука – традиційно найбільш популярний для вирощування фрукт в Україні, обсяг їх виробництва становить близько 70% від усіх вирощуваних фруктів і ягід в країні.

Нагадаємо, експорт яблук з України в першому півріччі 2018-го досяг 24 тисяч тонн – в 3,9 рази більше, ніж у першому півріччі 2017-го. Це принесло Україні 8,2 мільйона доларів валютної виручки, що в 5,3 рази більше, ніж у 2017 році. Головним покупцем українського яблука все ще залишається Білорусь, яка також активно нарощує обсяги імпорту цієї продукції.