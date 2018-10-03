М'ясо в Україні подорожчало на чверть: скільки коштує яловичина та свинина

Зокрема, залежно від регіону України, яловичина подорожчала на 30%, а свинина - на 15%.

Вартість м'яса в Україні з початку поточного року зросла майже на чверть, зокрема, яловичина подорожчала на 30%, а свинина - на 15%, повідомила прес-служба консалтингової агенції Pro-Consulting.

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"З початку року вартість м'яса в Україні зросла майже на чверть. Залежно від регіону України, в роздробі ціна на яловичину сьогодні становить від 150 до 200 грн за кг (на 30% більше, ніж на початку року), а на свинину - 120-160 грн/кг (на 15% вище, ніж у січні)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними експертів, ціна яловичини зростає через скорочення поголів'я рогатої худоби внаслідок низької рентабельності тваринництва. Крім того, термін окупності інвестицій у цій сфері може досягати десяти років, що зумовлює ризики для бізнесу.

Експерти також відзначають зниження виробництва свинини, яку за сім місяців поточного року було вироблено 120 тис. тонн, що на 9,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Разом з тим, експерти відзначили, що перспективним напрямком для м'ясного бізнесу є розвиток експорту.

"На зовнішньому ринку, зокрема, в країнах Близького Сходу і Північної Африки, українські виробники мають кілька переваг: корма для ВРХ в Україні відносно дешеві, а доставляти готову продукцію ближче, ніж з основних країн-експортерів – Бразилії, Індії, Австралії", - зазначили в аналітичному агентстві.

Експерти також відзначили, що перспективними сегментами для експорту свинини будуть країни пострадянського простору, а також Далекий Схід.

Як повідомляв УНІАН, обсяг виробництва м'яса в Україні у 2017 році становив 3,26 млн тонн (у живій вазі), що на 0,4% менше, ніж за 2016 рік.