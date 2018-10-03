Українські області показують рекордну врожайність за всю історію спостережень

Рекордна продуктивність спостерігається по кукурудзі, соняшнику, сої та цукровому буряку.

Низка українських областей поточного року показують рекордні показники врожайності за всю історію спостережень, повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк на своїй офіційній сторінці в Facebook.

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"Оперативні дані про збір пізніх зернових, які ми отримуємо з регіонів, вказують на те, що декілька областей виходять на найвищий рівень продуктивності за історію спостережень", - написав він.

Зокрема, історичний максимум продуктивності кукурудзи очікується у Вінницькій області, де середня врожайність становить 93,6 ц/га; в Київській області з урожайністю 83,6 ц/га та Сумської області з середньою врожайністю 83,3 ц/га.

Також спостерігається рекордна врожайність соняшнику в Хмельницькій (31 ц/га), Черкаській (30,6 ц/га) і Вінницькій (30,5 ц/га) областях.

Крім того, поточного маркетингового року рекордну продуктивність показує соя в Запорізькій (33 ц/га), Херсонській (32,8 ц/га) і Хмельницькій областях.

Високу продуктивність також демонструють цукрові буряки у Вінницькій (537 ц/га), Хмельницькій (500 ц/га) та Київській (497 ц/га) областях.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод підтвердив прогноз урожаю зернових в 2018 році на рівні 63,1 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 мільйона тонн.

Згідно з даними Держстату, урожай цукрових буряків в 2017 році становив 14,5 мільйона тонн при врожайності 465,5 ц/га.