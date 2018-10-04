Підприємства Бахматюка готують фахівців і майбутніх топ-менеджерів ще зі шкільної лави

Проблему дефіциту кваліфікованих кадрів в сільському господарстві агрохолдинг Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка вирішує власними силами, не покладаючись на державу і діючи на довгу перспективу. Роботу з підготовки висококваліфікованих кадрів ведуть, починаючи зі школярів, вибудовуючи власну систему профорієнтації, щоб зацікавити і мотивувати дітей та підлітків на побудову кар'єри в аграрному секторі.

Економіці України починає загрожувати нестача висококваліфікованих фахівців і управлінців - як топ-менеджерів, так і середньої ланки. Частка аграрного сектору у формуванні ВВП України зростає, і проблема нестачі кадрів - один з чинників, який гальмує зростання економіки. Якщо інші галузі відчувають дефіцит персоналу виключно через міграцію за кордон, то сільське господарство - ще й через урбанізацію. У сільському господарстві зараз не вистачає не тільки водіїв, тваринників, зоотехніків і ветеринарів, але і управлінських кадрів.

У зв'язку з цим великі аграрні холдинги намагаються вирішувати дану проблему стратегічно. Так, UkrLandFarming вибудовує власну систему профорієнтації школярів, щоб зацікавити і мотивувати їх на побудову кар'єри в аграрному секторі. "З огляду на сьогоднішню стагнацію на ринку праці, ми розуміємо, що повинні самі формувати для себе кадри, просто думаючи про майбутнє. У нас є свій корпоративний університет і є програми, спеціально створені для школярів. Ще з 2012 року ми почали працювати зі школярами для того , щоб розповісти їм про сільське господарство і показати, що це насправді може бути хорошим майданчиком для успішної кар'єри молодої людини в майбутньому ", - розповіла директор з управління персоналом компанії Ukrlandfarming Наталія Романенко.

За її словами, завдання профорієнтації - показати, що в реальності сільське господарство зовсім інше - включає багато інновацій, в тому числі IT. UkrLandFarming створив проект під назвою "Маленький фермер", який допомагає школярам познайомитися з процесами в сільському господарстві. Суть проекту в тому, що компанія запрошує учнів різних шкіл до себе на виробництво. І там діти в доступній формі, через ігри, квести, різні цікаві заняття, знайомляться з усіма процесами, що відбуваються в тваринництві на фермі. Діти бачать працівників, ті їх знайомлять з аграрними професіями і обладнанням, що використовується.

Сьогодні в холдингу така профорієнтація проводиться системно. Розроблено розвиваючі матеріали для школярів, дітям своїх співробітників компанія також дарує навчальні матеріали, тематичні щоденники "Мир аграрних професій". Їх учень використовує в повсякденному шкільному житті, але одночасно отримує ще й багато інформації про аграрні професії та навчальні заклади, де можна після школи продовжити навчання. А для найменших створена розмальовка, яку дарують дошкільнятам. Завдяки їй вже в дитячому саду діти можуть знайомитися з ключовими поняттями сільського господарства, з професіями в ігровій формі.

Крім цього агровиробник готовий переорієнтувати, навчати новим професіям не тільки сільське населення (свою цільову аудиторію), але і міських жителів. Такий підхід, зокрема, вже зараз може допомогти згладити негативні демографічні тенденції, не чекаючи, поки виросте молоде покоління аграріїв. Корпоративний університет UkrLandFarming, заснований в 2012 р., забезпечує систему безперервного навчання від шкільної лави до топ-менеджера.

Нагадаємо, що компанія Бахматюка Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) - лідер в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні, що управляє більш ніж 300 підприємствами в 600 населених пунктах України. За оцінками Антимонопольного комітету України, компанії Олега Бахматюка управляють найбільшим в країні банком родючої чорноземної землі площею понад 600 тис. га, а компанія «Авангард», що входить до агрохолдингу, є другим в світі і першим в Україні виробником курячих яєць. Підприємства агрохолдингу є одними з найбільших платників податків країни.