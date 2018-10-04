Укрлендфармінг Бахматюка завдяки новим технологіям збільшив пропускну здатність елеватора в Житомирській області до 130 тис. тонн

На елеваторі встановлено новітнє обладнання – сушарки для зерна і очисні машини.

Група компаній «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка завдяки новим технологіям збільшила пропускну здатність свого найбільшого елеватора в Овруцькому районі Житомирської області до 130 тис. тонн.

Про це повідомила журналістам директор елеватора «Порттрансбуд» групи компаній «Укрлендфармінг» Людмила Титарчук.

«У нашому регіоні це один з найбільших елеваторів. Його потужність – 100 тис. тонн одночасного зберігання, але зараз ми навчилися використовувати нові технології розміщення і відвантаження зерна так, щоб збільшити цей показник до 130 тис. тонн. Весь елеватор автоматизований. Він управляється одним пультом управління. Все давно управляється через пульт, на дисплеї якого видно, як працює елеватор, де якась поломка. Це значно полегшує нашу роботу», - сказала вона.

За словами Титарчук, на елеваторі встановлено новітнє обладнання – сушарки для зерна і очисні машини.

«Якщо порівнювати зі старими КХП, то у нас стоять нові сушарки для зерна. Дві шахтного типу і одна, велика, баштова, які дозволяють більш якісно і в більшому обсязі висушити зерно. Елеватор також оснащений чотирма очисними машинами, одна з яких українського виробництва, а ще дві – німецькі», - повідомила вона.

Ще однією важливою перевагою, на думку Титарчук, є вдала логістична розв'язка елеватора: підприємство має власний залізничний шлях довжиною понад 2 км, який примикає до колій Південно-західної залізниці.

Директор зазначила, що Радчицький елеватор приймає зерно як системних підприємств, які входять до складу групи компаній «Укрлендфармінг», так і інших українських сільгоспвиробників і зернотрейдерів. Зокрема, одним з найбільших поклажодавців, з яким у елеватора укладено контракт, є «Аграрний фонд».

За словами Титарчук, більше всього в цьому році планується прийняти і відвантажити понад 60 тис. тонн кукурудзи. При цьому елеватор вже прийняв понад 7 тис. тонн кукурудзи. Також було прийнято і відвантажено понад 33 тис. тонн ранніх зернових і понад 12 тис. тонн соняшнику.

Як повідомляв УНІАН, у серпні «Укрлендфармінг» відкрив додаткову лінію прийому на елеваторі «Зернопром Агро» в Житомирській області, що дозволило збільшити загальну потужність одночасного зберігання зернових до 70 тис. тонн.

«Укрлендфармінг» у 2018 році очікує, що зростання врожаю кукурудзи складе мінімум 15%, і це стало можливим завдяки відмінним погодним умовам, а також використання нових технологій живлення та захисту рослин.

«Укрлендфармінг» (Ukrlandfarming) є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом цукру, тваринництвом та виробництвом м'яса, а також дистрибуцією сільськогосподарської техніки. Група компаній налічує 11 територіальних кластерів по землеробству в 22 областях України, а також мережу елеваторів, насіннєвих заводів, птахофабрик, ферм, м'ясокомбінатів та селекційних господарств. За оцінками Антимонопольного комітету України Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) управляє найбільшим в країні банком родючому чорноземному землі. Власником групи є Олег Бахматюк.