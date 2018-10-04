Кабмін спростив ліцензування дрібних виноробів

Спрощення процедури отримання ліцензії дозволить зменшити монополізацію винного ринку і розширити випуск якісної української конкурентноспроможної продукції.

Уряд затвердив проект постанови про зміну форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з метою спростити процедуру ліцензування дрібних виробників виноробної продукції, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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"3 жовтня на засіданні Кабінету міністрів України був затверджений проект постанови "Про затвердження форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції, порядку її подання та реєстрації", яке спростить процес отримання ліцензій для малих виробників", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначають, що постановою скасована обов'язкова подача атестата виробництва. Замість цього виробник повинен подати до Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів декларацію, в якій зазначається наявність у нього необхідного обладнання для виробництва виноробної продукції. Після цього Державна фіскальна служба у термін, передбачений чинним законодавством, надасть йому ліцензію на власне виробництво.

"Спрощення процедури отримання ліцензії забезпечить розвиток малого бізнесу в галузях садівництва, бджільництва і виноградарства, дозволить зменшити монополізацію винного ринку і розширити випуск якісної української конкурентоспроможної продукції, яка зацікавить сільськогосподарські підприємства у відновленні і розширенні виноградників, посадки плодово-ягідних культур, збільшення кількості бджолосімей", - підкреслили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Верховна Рада прийняла закон, що скасовує для невеликих виробників і місцевих плодово-ягідних вин з власного сировини ліцензію на оптовий продаж алкоголю, вартість якої становила 500 тисяч гривень в рік.