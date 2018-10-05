В Україні подорожчав хліб

Ціни на хліб зросли в середньому на 9%.

В Україні подорожчав хлібний кошик. Від початку року його ціна зросла на 9% або на 5 із половиною гривень. Зараз його загальна вартість – трохи більше 63 гривень.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"Пшеничний хліб з борошна вищого ґатунку додав у ціні півтори гривні і коштує майже 20 гривень. На стільки ж подорожчав житній хліб і зараз коштує 16 із половиною гривень. А батон подорожчав на 80 копійок, його ціна – 11 гривень за півкілограма", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, однією з головних причин здорожчання став дефіцит пшениці 2-го і 3-го сортів, яку використовують для виробництва борошна.

Посуха на початку літа та надмірна кількість вологи у липні негативно вплинули на якість зерна.

Окрім того, вартість хліба зросла через підвищення цін на газ і зарплат пекарів.