Україна отримала право експортувати яблука до Індії

Українські виробники вже можуть відправляти в Індію яблука врожаю 2018 року за умови дотримання встановлених фітосанітарних норм.

Українські садівники отримали право експорту яблук на ринок Індії за умови дотримання встановлених фітосанітарних умов, повідомила прес-служба профільної асоціації "Укрсадпром".

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"У результаті спільної роботи асоціації, Держпродспоживслужби України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства закордонних справ України, яка була підтримана рекордною кількістю депутатів Аграрного комітету Верховної Ради України, фітосанітарними органами Республіки Індія було прийнято рішення про відкриття власного ринку для яблук з України", - йдеться в повідомленні.

В асоціації зазначили, що українські виробники вже можуть відправляти в Індію яблука врожаю 2018 року за умови дотримання встановлених фітосанітарних норм. Так, індійською стороною визначені особливі умови поставки українських яблук для забезпечення належного фітосанітарного контролю. Зокрема, особливі температурні умови, такі як витримка яблук при температурі 0ºС протягом 13 днів до моменту відвантаження, що має бути зазначено у фітосанітарному сертифікаті.

У прес-службі підкреслили, що Індія може повністю замінити російський ринок збуту, який був основним для українських яблук до 2014 року. Крім того, відкриття індійського ринку призведе до необхідності покращення технології вирощування і зберігання, що не потрібно для російського ринку, адже транспортування в Індії займає близько місяця. При цьому, це призведе до розвитку морської логістики фруктів при експорті з України і дозволить суттєво збільшити товарообіг між країнами, враховуючи обсяг та суттєво більшу вартість українських яблук порівняно із зерновими культурами, які експортуються в Індію, відзначили в "Укрсадпромі".

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2017 року українська торгова місія почала роботу в Індії для збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, відкриття для індійського ринку продовольчої продукції, а також участі українського бізнесу в індійських інфраструктурних та енергетичних проектах. Місію очолила торгпред України Наталія Микольська.

Згідно з її даними, сторони домовилися створити робочу групу з аграрних питань в рамках спільної міжурядової комісії.

У 2017 році Індія увійшла в п'ятірку лідерів країн-імпортерів української сільськогосподарської продукції, імпортувати з України товарів цієї групи на 2 мільярди доларів.