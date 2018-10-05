В «Укрлендфармінг» Бахматюка розповіли, як зробити м’ясні ферми прибутковими

Українські м’ясні ферми мають низькуприбутковість.

В Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка розповіли, як за допомогою нових підходів і технологій можна вирішити цю проблему і досягти 30% рентабельності.

Директор кластера "Полісся" групи компаній Ukrlandfarming Володимир Левківський розповів про нові технології на м'ясний фермі в Раківщина Житомирської області, правильних умовах утримання поголів'я та досягненні рентабельності в рази вище за норму в інтерв'ю виданню «Деловая столица».

«Ми шукаємо різні шляхи, як здешевити вирощування одного кілограма м'яса. За останні роки, здається, знайшли золоту середину. І сьогодні у нас м'ясне поголів'я стало рентабельним. Так, ми працювали і над кількісним складом, і над генетикою, покращували кормову базу, вчили працівників нової технології відгодівлі. А це спеціальний раціон для тварин, що складається з зерна, силосу і білкових кормів. І в минулому році вдалося отримати позитивний результат. Зрозуміло, якщо вкладати кошти, то віддача повинна бути більше, ніж у банку. Так, якщо зараз в банку під 20% можна взяти кредит, то хотілося б мати 25-30%. З надходженням коштів, про які я говорю, матимемо такий рівень рентабельності », - повідомив Левківський. При цьому на м'ясних фермах в Україні 10% рентабельності вважається високим показником.

Також Володимир Левківський розповів про досвід інших країн і нових принципах роботи, які використовує агрохолдинг для досягнення високої рентабельності: «Перед тим як починали роботу, я проїхав кілька країн Європи та вивчав досвід в інших країнах, де застосовується відповідна технологія. М'ясне поголів'я вимагає незначних умов утримання, і великих коштів для цього не потрібно. Ми побували на фермі і бачили умови: якісні корми та місця, де можна цього поголів'ю відпочити. Не треба великих приміщень. І в зимовий період тварини себе добре почувають на свіжому повітрі, незалежно від температури. Але якщо дощ і сніг - у них є де сховатися. Зараз на цій фермі утримується близько 800 голів, а працюють там 12 осіб - це не так і багато »

Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка - лідер в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні, що управляє більш ніж 300 підприємствами в 600 населених пунктах країни. За оцінками Антимонопольного комітету України, компанії Олега Бахматюка управляють найбільшим в країні банком родючої чорноземної землі площею понад 600 тис. га і є одними з найбільших платників податків в Україні. Одним з напрямків діяльності компанії є тваринництво.