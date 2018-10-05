Україна заробила на аграрному експорті майже $12 мільярдів
Україна за вісім місяців поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 11,5 млрд дол., що на 65,6 млн дол. перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольгу Трофимцеву.
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"Український агроекспорт зріс на 65,6 млн дол. порівняно з аналогічним періодом 2017 року і становить 11,5 млрд дол. Зростання показників відбулося, в основному, за рахунок таких товарних позицій: насіння ріпаку, пшениця, м'ясо і субпродукти домашньої птиці, яйця, горіхи, вершкове масло, шоколад та інші товари", - цитує прес-служба слова Трофимцевої.
За її словами, у трійці лідерів експорту українських аграрних і харчових товарів залишаються зернові культури - 36,6% від загального аграрного експорту, соняшникова олія - 25,1% і насіння олійних культур - 9,4%.
Ключовими покупцями у регіональній структурі експорту є країни Азії з часткою 43,6%, Європейського Союзу - 31,4% та Африки - 13,3%.
При цьому, за вказаний період експорт сільськогосподарської продукції в країни Азії збільшився на 259,1 млн. дол. і становив понад 5 млрд дол., у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
"Важливо відзначити, що перше місце серед ключових країн-імпортерів нашої продукції займає Індія, на ринок якої було поставлено українських харчових продуктів на суму 1,3 млрд дол. Друге місце зайняв Китай - 698,8 млн. дол., третє - Єгипет на суму 685,5 млн дол.", - додала Трофимцева.
Крім того, за її словами, у п'ятірку найбільших імпортерів української продукції входять Нідерланди (671,9 млн дол.) та Іспанія (551,3 млн. дол.).
Як повідомляв УНІАН, виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16%, до майже 18 млрд дол.