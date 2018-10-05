Україна заробила на аграрному експорті майже $12 мільярдів

Україна в січні-серпні збільшила виручку від аграрного експорту на 65,6 млн дол.

Україна за вісім місяців поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 11,5 млрд дол., що на 65,6 млн дол. перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольгу Трофимцеву.

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"Український агроекспорт зріс на 65,6 млн дол. порівняно з аналогічним періодом 2017 року і становить 11,5 млрд дол. Зростання показників відбулося, в основному, за рахунок таких товарних позицій: насіння ріпаку, пшениця, м'ясо і субпродукти домашньої птиці, яйця, горіхи, вершкове масло, шоколад та інші товари", - цитує прес-служба слова Трофимцевої.

За її словами, у трійці лідерів експорту українських аграрних і харчових товарів залишаються зернові культури - 36,6% від загального аграрного експорту, соняшникова олія - 25,1% і насіння олійних культур - 9,4%.

Ключовими покупцями у регіональній структурі експорту є країни Азії з часткою 43,6%, Європейського Союзу - 31,4% та Африки - 13,3%.

При цьому, за вказаний період експорт сільськогосподарської продукції в країни Азії збільшився на 259,1 млн. дол. і становив понад 5 млрд дол., у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Важливо відзначити, що перше місце серед ключових країн-імпортерів нашої продукції займає Індія, на ринок якої було поставлено українських харчових продуктів на суму 1,3 млрд дол. Друге місце зайняв Китай - 698,8 млн. дол., третє - Єгипет на суму 685,5 млн дол.", - додала Трофимцева.

Крім того, за її словами, у п'ятірку найбільших імпортерів української продукції входять Нідерланди (671,9 млн дол.) та Іспанія (551,3 млн. дол.).

Як повідомляв УНІАН, виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16%, до майже 18 млрд дол.