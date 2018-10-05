Україна і Китай домовилися про збільшення поставок українського зерна

Сторони також планують у листопаді підписати меморандум з розширення співпраці в зернопереробній галузі і реалізації нових спільних проектів.

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) домовилася зі своїм стратегічним партнером - Державній індустріальної корпорацією Китаю (ССЕС) про збільшення поставок зернових до Китаю, повідомила прес-служба ДПЗКУ з посиланням на слова в. о. голови правління Ірини Марченко.

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"Ми обговорили потенціал розвитку торговельних відносин між нашими компаніями і домовилися про збільшення обсягів поставок і асортиментних позицій зернових культур і продуктів їх переробки на адресу китайського партнера", - цитує прес-служба слова Марченко за підсумками офіційної зустрічі керівництва двох компаній.

При цьому китайська сторона зазначила, що задоволена позитивною динамікою розвитку співробітництва з ДПЗКУ протягом останнього часу і налаштована на подальшу взаємовигідну співпрацю.

Також, за словами Марченка, українська держкорпорація налаштована на збереження принципів взаємовигідного партнерства між сторонами, а також бачить перспективу в розширенні торгівлі і реалізації спільних з ССЕС проектів.

За результатами зустрічі сторони також обговорили питання подальшого робочого візиту керівництва ДПЗКУ в Китайську Народну Республіку в листопаді цього року, в рамках якої планується проведення низки зустрічей з представниками китайської держкорпорації і підписання меморандуму про розширення співпраці у сфері зернопереробної галузі і реалізації нових спільних проектів, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Державна продовольчо-зернова корпорація України в 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 – червень 2018) збільшила відвантаження зернових культур для Китайської національної корпорації ССЕС в 2 рази - до 1 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 мільйона тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 мільйона тонн зернових вантажів на рік.