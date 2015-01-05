Пиво з 1 липня в Україні вважатиметься алкогольним напоєм

Пиво з вмістом етилового спирту від 0,5% з 1 липня 2015 року в Україні буде прирівняне до алкогольних напоїв.

Про це йдеться в законі про внесення змін до Податкового кодексу (№71-VІІІ від 28 грудня 2014 року), опублікованому в газеті «Голос України» 31 грудня.

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Крім того, згідно з документом, слабкоалкогольними напоями, виноградними винами, вермутами та іншими збродженими напоями (наприклад сидр, перрі) вважатимуться алкогольні напої з вмістом етилового спирту більш як 0,5%, а не 1,2%, як це передбачала попередня редакція Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, акциз на пиво в Україні з 1 липня 2014 року було підвищено на 42,5%, до 1,24 грн/л. Виробництво пива в Україні за 11 місяців, за даними Держстату, скоротилося на 11,2%, до 225 млн. дал.