В окупованому Криму паралізована робота ринків

В окупованому Росією Сімферополі приватних підприємців, які не встигли отримати дозвіл на торгівлю по російському законодавству, не пускають на ринки. Про це передають "Новости Крыма" з посиланням на повідомлення приватного підприємця ринку «Залеський» Зінаїду.

Читайте такожОкупанти закрили в Криму всі пункти обміну валютУ податковій приватним підприємцям повідомили, що можна буде укласти тимчасові договори з адміністрацією ринку, так як перереєстрацію продовжено до 30 квітня.

За словами підприємця, 3 січня адміністрація ТОВ «Русь», яка завідує їх ринком, відмовилася пускати на територію торговців, які не отримали російський дозвіл. Бізнесменам навіть пригрозили відключити від електропостачання і викликати ОМОН, додала вона. Крім того, керівництво навідріз відмовилося підписувати тимчасові договори.

За її даними, з близько 260 приватних підприємців встигли пройти перереєстрацію тільки 35. Тому торговельні ряди на ринку «Залеський» зараз практично порожні. Аналогічна ситуація і на інших ринках ТОВ «Русь». «При цьому на ринках, які належать іншим фірмам, без проблем уклали тимчасові договори, і люди працюють», - обурюється приватний підприємець.

Сьогодні, 5 січня, підприємці ходили до будівлі "Ради міністрів РК", але охорона відмовилася їх пропускати всередину, аргументуючи тим, що нікого з чиновників немає на місці. Ініціативній групі вдалося тільки додзвонитися на «гарячу лінію» нелегітимного глави Криму Сергія Аксьонова. Там запевнили, що "голова Радміну" сповіщений, і проблема вирішується на вищому рівні.

«Зараз через простой ми маємо колосальні збитки. Хто нам все це компенсує? І я не впевнена, що 12 січня, коли запрацює податкова, документи будуть готові», - скаржиться Зінаїда.

Як передає "Крим.Реалії", на багатьох торгових точках в окупованому РФ Сімферополі вже висять вивіски про здачу в оренду, деякі магазини працюють під прикритими залізними ролетами. Ці точки тут же закриваються, як тільки їх власники і працівники чують про рейд перевіряючих.