Україна скоротила експорт "молочки" майже наполовину

За словами експертів, експортна виручка від української молочної продукції в січні-вересні скоротилася внаслідок падіння цін на масло та сухе молоко на світових ринках.

Україна у вересні поточного року скоротила експорт молочної продукції на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 18,3 мільйона доларів, що є найнижчим показником за весь час спостережень.

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Про це повідомила прес-служба Асоціації виробників молока.

"Істотне просідання в ціні вершкового масла і сухого молока на світовому ринку вплинуло на те, що Україна у вересні мала найнижчий показник експортної виручки від продажу молочних продуктів у 2018 році - 18,3 мільйона доларів (мінус 21,8% порівняно з серпнем цього року і мінус 40% порівняно з вереснем минулого року)", - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначають, що найбільше скорочення відбулося по сухому молоку (на 48,5%) та маслу (на 50,2%) - тим експортним категоріям, які приносили основну виручку в минулому році.

Експорт молока і вершків за дев'ять місяців поточного року становить 15,5 тисячі тонн, що на 86,6% більше порівняно з аналогічним показником минулого року, в грошовому вираженні експорт становив 11 мільйонів доларів, що на 90,3% більше, ніж у січні-вересні минулого року. Основними ринками збуту цієї продукції були Молдова з часткою 25,1% всіх поставок, Лівія (20,8%) і Польща (23%).

Експерти також зазначили, що експорт молока і вершків згущених за дев'ять місяців приніс Україні 48 мільйонів доларів, що на 24,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У натуральному вираженні експорт цієї продукції становив 29 тисяч тонн, що на 21,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше продукції цієї групи було поставлено в Бангладеш - на загальну суму 7,5 мільйона доларів і Казахстан - на суму 6 мільйонів доларів.

При цьому експорт кисломолочної продукції на зовнішні ринки за січень-вересень 2018 року показав найбільший приріст - до 6,5 мільйона доларів, що на 120% більше аналогічного періоду минулого року. У натуральному вираженні цей показник становить 4 тисячі тонн, що в 1,5 рази (49,7%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше продукції цієї групи продали в Казахстан - на 6 мільйонів доларів і до Молдови - на 1,8 мільйона доларів.

Також скоротилися продажі молочної сироватки - на 7,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, - до 23,5 тисячі тонн. У грошовому вираженні цей показник склав 15,8 мільйона доларів, або на 20,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року, зазначили експерти.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво молока в Україні у 2017 році становило 950 тисяч тонн, що на 2% більше, ніж в 2016 році.