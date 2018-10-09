Україна наблизилася до скасування мораторію на продаж землі - Світовий банк

Світовий банк продовжує співпрацю з українським урядом за програмою, метою якої є поліпшення управління земельними відносинами для можливого відкриття ринку землі у майбутньому.

Україна наблизилася до скасування мораторію на продаж землі завдяки впровадженню моніторингу земельних відносин, який покликаний зробити їх відкритими.

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Про це журналістам повідомила директор Світового банку з питань України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

"Вже багато років в Україні діє земельний мораторій, скасування якого може збільшити ВВП України. Зараз прозорість - це необхідна частина ринку землі. Саме на ній ми фокусуємося у своїй роботі, яка все ще триває. По закінченні програми Світового банку вся інформація має бути доступна для кожного", - сказала Кахконен.

За її словами, Світовий банк спільно з урядом розробив кращий на сьогоднішній день карту землі в Україні, яка допоможе уряду поліпшити земельний моніторинг, а також інші аспекти, необхідні для відкриття ринку землі.

При цьому Кахконен зазначила, що Світовий банк продовжує співпрацю з українським урядом за програмою, метою якої є покращення управління земельними відносинами для можливого відкриття ринку землі у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод зі Світовим банком створили відкритий реєстр даних про стан земельних відносин в Україні.

Євросоюз і Світовий банк розпочали у двох областях п'ятирічну програму підтримки прозорого управління земельними ресурсами в Україні.

У грудні 2017 року в черговий раз був продовжений мораторій на продаж сільгоспземель в Україні до 2019 року. Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2001 року.

За інформацією "Інституту аграрної економіки", у лютому 2018 року продати свою землю сільськогосподарського призначення у разі відкриття в Україні ринку землі були готові лише 10,4% жителів села. Це означає, що пропозиція на ринку землі у разі його впровадження може становити 1,5-2,8 мільйона га сільськогосподарських угідь.