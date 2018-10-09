Для викупу землі на початковому етапі в разі скасування мораторію українським аграріям знадобиться $6 мільярдів - депутат

За словами Козаченка, частково питання фінансування можна вирішити, створивши Іпотечний банк, контрольний пакет якого належатиме державі.

Для викупу землі у разі скасування мораторію на початковому етапі українським аграріям знадобиться фінансовий ресурс у розмірі 6 млрд дол., повідомив на прес-конференції голова підкомітету з питань економічної та фінансової політики в агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та продовольства Леонід Козаченко.

Читайте такожУкраїна наблизилася до скасування мораторію на продаж землі - Світовий банк

«Згідно з дослідженнями, які були проведені, майже 10% землі відразу буде подано на продаж. Для цього потрібно близько 6 млрд дол. Де взяти ці кошти, щоб сільгоспвиробникам купити землю? Тут потрібні довгострокові ресурси, які сьогодні не може надати жодна міжнародна фінансова організація», - сказав народний депутат.

За його словами, частково питання фінансування можна вирішити, створивши Іпотечний банк, контрольний пакет якого належатиме державі.

«4 млн га сільськогосподарських земель, які сьогодні перебувають у державній власності, можуть бути заставою для отримання фінансування від міжнародних організацій, або ж заставою можуть бути інші державні активи", - зазначив Козаченко.

Крім того, він підкреслив, що підтримує заборону на концентрацію земельних ділянок в одного власника, а також заборону доступу іноземців на український земельний ринок.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада подовжила чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2019 року.

Згідно з запропонованою урядом моделлю проведення земельної реформи, купувати землі, у разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га. При цьому робоча група при Міністерстві аграрної політики та продовольства допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.

За оцінкою Світового банку, скасування мораторію дозволить приносити економіці України 0,7-1,5 млрд дол. щорічно.

При цьому у вересні 2018 року президент України Петро Порошенко висловив сумнів у тому, що найближчим часом Верховна Рада зробить відкритим ринок землі, особливо з урахуванням того, що вже фактично розпочалася передвиборча кампанія.