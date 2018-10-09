Черкаських прокурорів звинувачують у спробі рейдерства сільгосппідприємства

За даними працівників одного з ТОВ, співробітники Соборного відділу державної виконавчої служби м. Дніпро разом з працівниками Черкаської міської прокуратури намагаються здійснити рейдерське захоплення майна підприємства з подібним іменем.

Працівники сільгосппідприємства ТОВ "Білозірське-Агро" звинувачують співробітників черкаської прокуратури та державної виконавчої служби в спробі рейдерства підприємства і врожаю.

Про це вони повідомили журналістам, передає 24 канал.

За їхніми даними, прокурори і виконавча служба міста Дніпро намагаються захопити майно ГО "Білозірське-Агро", прикриваючись судовим рішенням про стягнення коштів з зовсім іншої юридичної особи, а саме ТОВ "Приват-Агро-Білозір'я".

Саме підприємство ТОВ "Білозірське-Агро", з їх слів, досить молоде і розпочало свою діяльність в с. Білозір'я Черкаського району лише восени 2017 року.

"За півроку ТОВ "Білозірське-Агро" оформило землю в оренду і вже в 2018 році здійснює активне вирощування сільськогосподарської продукції. Але, на жаль, діяльність молодого ТОВ недовго залишалася поза увагою "нечесних" службовців. З початком збору врожаю з'являється багато мисливців за чужим майном. Не залишилася осторонь і сільськогосподарська продукція вирощена підприємством ТОВ "Білозірське-Агро", на яке почали активне полювання працівники виконавчої служби та прокуратури", – розповідають вони.

Так, за даними працівників ТОВ, співробітники Соборного відділу державної виконавчої служби м. Дніпро разом з працівниками Черкаської міської прокуратури, прикриваючись судовим рішенням суду Черкаської області 925/39/14 від 22 травня 2017 року про стягнення коштів з зовсім іншої юридичної особи – ТОВ "Приват-Агро-Білозір'я", намагаються здійснити рейдерське захоплення майна підприємства з подібним іменем – ТОВ "Білозерське-Агро" і за допомогою працівників Черкаської районної та Городищенської районної державних виконавчих служб заарештувати і відібрати урожай, вирощений важкою працею.

"Час від часу в державі чутні відгомони з різних регіонів про непорядність службовців держави. Залишається відкритим питання: Коли ж держава і його службовці перестануть відбирати і почнуть допомагати?", – зазначають в ТОВ "Білозірське-Агро".