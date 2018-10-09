Експерти назвали агропродукти, які найбільше продає Україна

Основну частку українського аграрного експорту становить сировина.

Основну частку українського аграрного експорту у січні-вересні поточного року становлять сировинні продукти, при цьому Україна має значний потенціал для експорту готової продукції, повідомила прес-служба Асоціації виробників сфери харчової промисловості (UFEB).

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"Основна експортна продукція продовжує бути сировинною. При цьому ця продукція відповідає світовим екологічним трендам - зростають обсяги як виробництва, так і продажу органічної продукції. Також слід звернути увагу на те, що хоча зараз нашим основним експортним товаром є сировина, ми маємо значний потенціал для продажу за кордон готової продукції. Українські виробники можуть створювати товари, які мають високий рівень якості та конкурентоспроможності на світовому ринку. Зокрема, про це свідчить зростання обсягу шоколаду, який продається за кордон", - йдеться в повідомленні.

Експерти відзначили, що у порівнянні з минулим роком найбільше зріс експорт таких товарів, як м'ясо птиці - на 29%, шоколад - на 21%, соєва олія - на 18%, насіння ріпаку - на 15% і пшениця - на 6%.

Крім того, серед всіх груп товарів, які експортує Україна, перше місце займають зернові культури, яких цього року було експортовано на суму 4,8 млрд дол. На другому місці жири та олії, готові харчові жири та воски, яких було експортовано на 3,2 млрд дол. Далі йдуть насіння і плоди олійних рослин, солома і фураж - на 1,4 млрд дол., м'ясо та харчові субпродукти - на 478,9 млн дол., молоко і молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед. Сумарний обсяг цих товарів становить 85% від загальної вартості експортованих з України товарів харчової та аграрної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, виручка від експорту української аграрної продукції у 2017 році збільшилася на 16%, до майже 18 млрд дол.