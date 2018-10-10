Зарплата в аграрному секторі України зросла майже на чверть

Середньомісячна заробітна плата в сільському господарстві зросла на 24,6%, у харчовій промисловості - на 24,2%.

Середньомісячна зарплата в аграрному секторі України в січні-серпні 2018 року зросла на 24,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становила 6 856 грн.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Також у відомстві зазначили, що за 8 місяців цього року середня заробітна плата в харчовій промисловості становила більше 8 тис. грн, що на 24,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, середня кількість працівників сільського господарства в Україні в першому кварталі зменшилася на 4%, до 348 тис. осіб.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2018 року у порівнянні з травнем 2017 року збільшилася на 27,6% і становила 8 725 грн.