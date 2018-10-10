Українські аграрії засіяли озимими майже 80% запланованих площ

Станом на 2 жовтня, аграрії намолотили 45,3 млн тонн зернових і зернобобових, або 79% до прогнозу.

Українські аграрії засіяли озимими зерновими 5,7 млн га, або 79% від прогнозованої площі посіву (7,2 млн га), повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Читайте такожЗарплата в аграрному секторі України зросла майже на чверть

Зокрема, озимою пшеницею засіяно 5 млн га, або 82% з прогнозованих 6,2 млн га; житом - 109 тис. га, або 74% з прогнозованих 872 тис. га, озимим ячменем - 511 тис. га або, 59% з прогнозованих 872 тис. га.

Водночас триває збиральна кампанія. Станом на 9 жовтня українські аграрії намолотили 45,3 млн тонн зерна на площі 11,8 млн га, або 79% до прогнозу за урожайності 38,5 ц/га.

Зокрема, ранніх зернових і зернобобових зібрано 34,3 млн тонн на площі 9,9 млн га за врожайності 34,8 ц/га; кукурудзи - 10,4 млн тонн на площі 1,7 млн га, або 37% до прогнозу за врожайності 62,2 ц/га; гречки - 121 тис. тонн на площі 97 тис. га, або 90% до прогнозу за врожайності 12,4 ц/га; проса - 72 тис. тонн на площі 46 тис. га, або 89% до прогнозу за врожайності 15,5 ц/га.

Крім того, соняшнику намолочено 11 млн тонн на площі 5 млн га (83%) за врожайності 22 ц/га; сої - 2,7 млн тонн на площі 1,1 млн га (63%) за врожайності 25,1 ц/га; ріпаку - 2,7 млн тонн на площі 1 млн га за врожайності 26,1 ц/га.

Також повідомляється, що цукрових буряків накопано 4,9 млн тонн на площі 102 тис. га (37%) за врожайності 478 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на те, що посівна кампанія в Україні цього року почалася на тиждень пізніше, її темпи випереджають минулорічні на 16%.

Мінагропрод підтвердив прогноз урожаю зернових у 2018 році на рівні 63,1 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% у порівнянні з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн.