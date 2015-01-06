В окупованому Криму через повальний дефіцит скасували сертифікацію українських продуктів

В окупованому Криму до 1 червня діють ліцензії українського зразка, навіть якщо термін їхньої дії закінчився.

Про це на засіданні самопроголошеної "Ради міністрів Республіки Крим" повідомила так званий "віце-прем'єр" Євгенія Бавикіна, пишуть "Новости Крыма".

За її словами, Рада Федерації Федеральних Зборів РФ схвалила відповідний закон. Із 1 червня всі види діяльності будуть розділені на дві категорії - ті, що підлягають обов'язковому ліцензуванню за російськими законами, і без отримання ліцензій з застосуванням повідомного порядку.

Повідомний порядок застосовуватиметься для діяльності з надання медичних послуг, знешкодження та розміщення відходів, збереження об'єктів культурної спадщини, розроблення, виробництва, випробування та ремонту авіатехніки.

Крім того, в окупованому Криму призупинено до 1 січня 2018 року дію російських норм про якість та безпеку харчових продуктів. Дозволяється продавати продукти з етикетками не російською мовою. «Не підлягає обов'язковій сертифікації перелік продукції, яка буде сюди ввозитися», - повідомила Бавикіна.

Читайте такожЗМІ: У кримських супермаркетах настав дефіцит молока та алкоголюТакож спрощено отримання ліцензій на роздрібний продаж алкоголю. Не потрібно надавати документи на право власності та користування стаціонарним торговельним об'єктом, що було перешкодою для багатьох кримських компаній. До 1 січня 2020 року дозволено використання тимчасових споруд при продажу товарів на ринках.

Як повідомляв УНІАН, у багатьох супермаркетах окупованої Росією Криму зникла молочна продукція.

Також у багатьох магазинах немає алкоголю. Підприємці пояснюють це відсутністю російської ліцензії на його продаж. Деякі супермаркети тим часом розпродають залишки українського спиртного.

При цьому з 1 січня 2015 року товари, що ввозяться на півострів з материкової України, підлягають митному декларуванню згідно з положеннями Митного союзу.