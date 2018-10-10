Понад 6,5 тисячі українців після смерті віддали безкоштовно державі землю

У минулому році в Україні налічувалося 6,537 тисячі земельних ділянок загальною площею 25,072 тисячі га, які визнані відумерлою спадщиною.

Після смерті понад 6,5 тисячі землевласників держава отримала безкоштовно у власність земельні ділянки загальною площею 25 тисяч га, на які не знайшлося спадкоємців.

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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на дані Моніторингу земельних відносин".

За даними Моніторингу", у 2017 році в Україні налічувалося 6,537 тисячі земельних ділянок загальною площею 25,072 тисячі га, які визнані відумерлою спадщиною. Тобто, спадкоємці не заявили про свої права і ці землі де-юре перейшли в розпорядження місцевих органів влади за рішенням суду.

Також землевласники за життя не змогли продати землю - як відомо, в Україні досі діє мораторій на продаж землі.

Після смерті близько 6,5 тисячі землевласників держава отримала безкоштовно у власність земельні ділянки загальною площею 25 тисяч га, на які не знайшлося спадкоємців.

Про це свідчать дані "Моніторингу земельних відносин", який напередодні був представлений у Світовому банку.

За даними Моніторингу", у 2017 році в Україні налічувалося 6,537 тисячі земельних ділянок загальною площею 25,072 тисячі га, які визнані відумерлою спадщиною. Тобто, спадкоємці не заявили про свої права і ці землі де-юре перейшли в розпорядження місцевих органів влади за рішенням суду.

Також землевласники за життя не змогли продати землю - як відомо, в Україні досі діє мораторій на продаж землі.