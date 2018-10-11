Українські аграрії через аграрні розписки залучили 4,4 мільярда

З 696 укладених розписок на сьогоднішній день виконані та закриті зобов'язання щодо 176 на загальну суму 1,4 млрд грн.

Українські аграрії станом на 9 жовтня поточного року оформили 696 аграрних розписок на суму 4,4 млрд грн, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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"Станом на 9 жовтня, за весь період дії аграрних розписок аграріям видано 696 розписок на суму 4,4 млрд грн, з яких товарних - 290 на суму 2,5 млрд грн, фінансових - 406 на суму 1,9 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

При цьому, в січні-вересні поточного року сільгоспвиробники оформили 514 аграрних розписок на загальну суму 3,2 млрд грн, зазначили в міністерстві.

"74% від загальної кількості аграрних розписок оформлено саме цього року. Це говорить про те, що цей фінансовий інструмент є ефективним і стає все більш популярним серед агровиробників. Аграрні розписки є зручними завдяки своїй простоті та швидкості оформлення, а також задоволенню потреб саме малого і середнього бізнесу", - цитує прес-служба слова заступника міністра аграрної політики та продовольства Олени Ковальову.

За її словами, аграрні розписки охопили широкий спектр напрямків сільського господарства. Цим фінансовим інструментом користуються виробники зернових та олійних культур, а також ті, хто зайнятий в овочівництві, садівництві та тваринництві.

Також у прес-службі зазначили, що аграрні розписки видані під заставу майбутнього врожаю - кукурудзи, пшениці, гороху, рису, молока, яблук, гарбуза та інших культур. Крім того, із загальної кількості укладених розписок 60% - фінансові, що передбачає відносини в грошовій формі.

У міністерстві повідомили, що на сьогодні виконані та закриті зобов'язання щодо 176 аграрних розписок на загальну суму 1,4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Верховна Рада прийняла Закон «Про аграрні розписки», який дає можливість аграріям використовувати у своїй діяльності аграрні розписки як товаророзпорядчі документи.

Механізм аграрних розписок є альтернативою банківському кредитуванню. У Мінагропроді неодноразово підкреслювали, що річна ставка за кредитами в українських банках є занадто високою для сільгосппідприємств.

Переважно розписками користуються виробники зернових та олійних культур. Однак попит на цей інструмент зростає також з боку фермерів, які займаються овочівництвом та садівництвом. У 2017 році проект працював у 8 областях України - Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій.

Аграрна розписка - це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов'язання боржника, яке забезпечується заставою у вигляді майбутнього врожаю. За аграрною розпискою позичальник може розрахуватися або грошовими засобами, або постачанням сільськогосподарської продукції.