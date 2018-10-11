У Харкові DCH проводить AGROPORT-2018

Агропромисловий форум AGROPORT є одним з найуспішніших прикладів реалізації приватно-державного партнерства в Харківському регіоні.

У Харкові 11-13 жовтня на базі міжнародного аеропорту проходить черговий AGROPORT - агропромисловий форум, вже протягом 5 років традиційно збирає учасників з усієї України.

Як відомо, AGROPORT вперше було проведено у Харкові в 2015 році за сприяння групи DCH Олександра Ярославського та обласної влади, а також за підтримки Всесвітньої продовольчої організації ООН (FAO).

У нинішньому році у церемонії відкриття форуму взяли участь заступник міністра агрополітики Віктор Шеремета, перший заступник голови Харківської обладміністрації Марк Беккер, віце-президент DCH Олена Дерев'янко, координатор програм FAO в Україні Михайло Малков.

Віктор Шеремета зазначив, що AGROPORT є одним з найуспішніших прикладів реалізації приватно-державного партнерства в Харківському регіоні.

Потім Марк Беккер висловив упевненість, що AGROPORT сприятиме вирішенню проблем сільського господарства Харківської області. За його словами, в Харківській області у січні-вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року сільгоспвиробництво зросло на 3%. Марк Беккер зазначив, що тваринництво, яке також вперше за останні роки продемонструвало зростання обсягів, у Харківській області може вивести сільгоспвиробництво на рівень продукції з високою доданою вартістю.

Олена Дерев'янко зазначила, що група DCH дбає про те, щоб Харків та Україна "якомога краще виглядали на економічній та інвестиційній карті світу". "Коли ми взялися за аеропорт, ми бачили свою мету не тільки в тому, щоб Харківщина отримала право прийняти матчі Євро-2012. Головна ідея полягала в тому, щоб "прорубати вікно" у світ і дати можливість регіону глибше інтегруватися до системи міжнародних економічних зв'язків. Сьогодні Міжнародний аеропорт "Харків" - не лише сучасний і ефективний інфраструктурний комплекс, але і потужний майданчик для ділового спілкування. Це і AGROPORT, який традиційно проводиться на базі DCH (аеропорту, Харківського тракторного заводу), та потужні презентаційні заходи глобальних автомобільних брендів, та багато іншого. І, звичайно, AGROPORT - прекрасна можливість для просування продукції ХТЗ, над модернізацією і відновленням ринкових позицій якої зараз працює команда заводу", - сказала Дерев'янко.

У свою чергу Михайло Малков додав, що FAO бере участь у харківському AGROPORT вже п'ятий рік поспіль. За його словами, Харків – один із стратегічних регіонів FAO в Україні, а Харківська область є одним з головних майданчиків по боротьбі з деградацією ґрунтів.

Довідка. AGROPORT проводиться в Україні з 2015 року. Тематика заходу традиційно відповідає пріоритетам FAO. Географія форуму 5 років його історії істотно розширилася, і нині охоплює всі метарегіони України. У 2018 році площа виставкових площ і конференц-залів AGROPORT у Харкові становить понад 25 тисяч квадратних метрів, включаючи територію вантажного терміналу. Очікується понад 7000 відвідувачів. Основні тематики виставки: сільгосптехніка, насінництво, агрохімія, рибництво, ягідництво, тепличне господарство, садівництво, тваринництво, птахівництво, бджільництво, зберігання і переробка, фасування та послуги з супроводу агробізнесу. В рамках AGROPORT також відбудеться День поля, партнером якого є Харківський тракторний завод групи DCH.

Міжнародний аеропорт "Харків", поряд з іншими об'єктами інфраструктури міста, був реконструйований групою DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки "першої столиці" до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Загальний обсяг інвестицій бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склав понад 107 мільйонів доларів. На базі Міжнародного аеропорту "Харків" регулярно проводяться різні ділові, світські та розважальні заходи, на яких представлені провідні світові бренди.